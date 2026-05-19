Пароль от почты — ключ ко всей цифровой жизни: эксперт рассказал, почему важно использовать везде разные пароли

Один пароль на все случаи жизни — мечта ленивого, но очень удобная. В самом деле, зачем запоминать десятки комбинаций от банка, почты, маркетплейсов и рабочих сервисов, если можно придумать одну и пользоваться везде? Руководитель направления поддержки пользователей Почты Mail Павел Андреев объясняет: эта привычка — как ключ от всех дверей, который вы вешаете на самое видное место — это удобно, но абсолютно небезопасно. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, проблема даже не в том, что ваш пароль слишком простой. Злоумышленники вооружены автоматизированными системами, которые перебирают популярные комбинации и проводят словарные атаки. Им не нужно взламывать ваш основной аккаунт — достаточно подобрать ключ к какому-нибудь старому, давно забытому личному кабинету с минимальной защитой. А дальше начинается цепная реакция: мошенники пробуют эту же связку во всех остальных сервисах. И если пароль везде одинаковый, взлом одного ресурса превращается в тотальный захват всей вашей цифровой жизни. Особенно опасна ситуация с электронной почтой. По сути, ваш почтовый ящик — это главный ключ к цифровой идентичности. Через него восстанавливают доступ к соцсетям, перехватывают финансовые уведомления, заходят в облачные хранилища и личные кабинеты. Получив контроль над почтой, злоумышленник может сменить пароли везде, куда только захочет. Использовать один и тот же пароль для почты и других сервисов — значит добровольно отдать мошенникам бразды правления собственной жизнью в интернете.

Эксперт добавил, что в банках часто стоит дополнительная защита — SMS или push-подтверждения. Но это не панацея. Имея доступ к вашей почте и другим аккаунтам, атакующие могут собрать достаточно персональных данных для социальной инженерии: оформить микрозаймы, подобраться к криптокошелькам, организовать фишинговую атаку на вас или ваших друзей. Один повторяющийся пароль становится тем самым слабым звеном, которое рушит всю цепочку защиты.

По его мнению, многие возражают: «У меня пароль сложный, с циферками и значками, его не взломают». Но проблема не в сложности, а в повторном использовании. Если ваша уникальная комбинация один раз засветилась в базе утечек — все, она перестала быть секретом. Ее стойкость равна нулю. Так что иллюзия надежности здесь только вредит. Таким образом, есть три простых, но эффективных шага. Первый — использовать менеджер паролей: программа сама сгенерирует и сохранит уникальные комбинации, вам останется запомнить только один мастер-пароль. Второй — включить двухфакторную аутентификацию везде, где только можно. Третий — хотя бы разделить критически важные аккаунты (почту, банк, госуслуги) разными паролями.

