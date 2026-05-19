Сигнал Западу: Россия развернула всю мощь ядерной триады

С 19 по 21 мая Вооруженные Силы РФ проводят учения, которые трудно назвать рядовыми. Задействована вся ядерная триада — ракетные войска стратегического назначения, дальняя авиация, Северный и Тихоокеанский флоты. Добавьте сюда часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Общая численность личного состава превышает 64 тыс. человек, а военной техники — более 7,8 тыс. единиц. И все это ради одной цели: отработки подготовки и применения ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Цифры участников учения довольно внушительны: более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 самолетов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь — ракетные подводные крейсера стратегического назначения. Особое внимание — практическим пускам баллистических и крылатых ракет по российским полигонам. То есть без эвфемизмов: армия репетирует ядерный удар. Причем с полной боевой раскладкой, включая управление, взаимодействие и всестороннее обеспечение. Это не игра в солдатиков, а четкий сигнал.

Отличительная черта этих маневров — координация с Минском. В учениях отрабатывается совместная подготовка и применение ядерного оружия, которое находится на территории Беларуси. Днем ранее белорусское Минобороны объявило о старте тренировки частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Стороны будут репетировать доставку боеприпасов и их подготовку к использованию. Официальная формулировка — «плановые мероприятия в рамках Союзного государства, не направленные против третьих стран». Но кто бы сомневался.

С одной стороны, прямая задача — проверить, насколько органы управления и войска готовы предотвратить агрессию, а с другой, куда более важная — стратегическое сдерживание. Учения органично вписываются в серию подобных проверок, начавшуюся осенью 2025 года, когда на фоне усиления активности НАТО у границ Союзного государства отрабатывали планирование применения ядерки и комплекса «Орешник».

Таким образом, учения для внутреннего положения страны - это демонстрация того, что армия на высоте и готова к любому сценарию. Внешне — жесткое предупреждение Западу: эскалация имеет цену, и Россия с Беларусью эту цену готовы предъявить. Масштаб маневров, привлечение всех компонентов триады и совместный характер с Минском рисуют картину, которую в Брюсселе и Вашингтоне не могут не заметить. В конце концов, 200 пусковых установок и восемь стратегических подлодок — это не протокольная вежливость. Это аргумент. И он доставлен предельно четко.

