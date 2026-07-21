Смертельная порция на пляже: у москвича остановилось сердце после уличной еды в Таиланде

В Таиланде едва не погиб турист из Москвы — у него остановилось сердце после того, как он попробовал уличную еду. Как информирует телеграм-канал Mash, инцидент произошел сразу после того, как мужчина съел порцию острых ребер, приготовленных на гриле, сообщил MK.RU.

По предварительным данным, причиной могла стать резкая реакция организма на большое количество специй. Острая пища способна вызвать спазм сосудов и даже остановку сердца, особенно в период акклиматизации, когда организм и без того испытывает стресс от смены климата и часовых поясов. Пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь. Такие случаи с туристами, не привыкшими к местной кухне и обилию перца чили, периодически происходят в странах Юго-Восточной Азии.

«Употребление экзотической и чрезмерно острой пищи несет риск серьезной реакции организма, вплоть до остановки сердца, особенно при наличии скрытых проблем со здоровьем», — предупреждают медики.

По информации издания, Таиланд известен своей уличной едой с ярко выраженным острым вкусом. Блюда часто содержат большое количество перца чили и других агрессивных специй. Врачи рекомендуют российским путешественникам проявлять осторожность при дегустации азиатской кухни и обязательно учитывать состояние своего здоровья, особенно если есть проблемы с желудком, кишечником или сердечно-сосудистой системой.

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