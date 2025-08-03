Каждый третий работник в России получает 100 тысяч рублей

В этом году доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей составила 31,9% от всех сотрудников.

В этом году доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей составила 31,9% от всех сотрудников.

Два года назад столько зарабатывали в два раза меньше работников (17,4%). Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

Исследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи компаний, кроме предприятий малого бизнеса. Численность сотрудниковв рамках исследования составила 28,4 млн человек.

Ранее сообщалось, что аналитики и инженеры возглавили топ самых высокодоходных офисных профессий в РФ.