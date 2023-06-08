Киев попросил Европу значительно увеличить поставки электроэнергии

Украина прост Европу существенно увеличить поставки электроэнергии на фоне ударов российский армии по объектам критической инфраструктуры. Об этом в интервью «Франс Пресс» заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

По его словам, Украина необходимо до 2 гигаватт электроэнергии.

В марте Галущенко предлагал западным энергетическим компаниям поделиться с Украиной сверхприбылями, которые были получены из-за роста цен в отрасли. По его мнению, Киев должен был получить свою долю, так как энергетический кризис во многом был обусловлен событиями на Украине.

Еще одной идеей украинского министра является вытеснение России с рынка атомной энергетики. Однако в Евросоюзе отказались вводить санкции против «Росатома».