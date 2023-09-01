Киев причислил к спонсорам войны производителей пепси-колы и шоколадных бантончиков

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло в список «международных спонсоров войны» корпорации PepsiCo и Mars.

Агентство утверждает, что эти компании не ушли из России и уплачивают там налоги.

Компания PepsiCo в марте 2022 года заявила, что прекращает производство в России. Позже компания возобновила выпуск пепси-колы под брендом Evervess. По итогам 2022 года на долю России приходилось 5% выручки компании.

Производитель кондитерских изделий Mars в марте 2022 года объявил о том, что не будет делать новых инвестиций в российские предприятия.