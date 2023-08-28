Киевляне рассказали о значительном росте цен на продукты питания

За последние месяцы цены на продукты в Киеве выросли примерно на треть. Об этом ТАСС рассказали очевидцы.

За последние месяцы цены на продукты в Киеве выросли примерно на треть. Об этом ТАСС рассказали очевидцы.

Собеседники агентства отметили сильное подорожание хлеба. Так, цена багета увеличилась в полтора-два раза – до 45-60 гривен ($1,5-2). В полтора раза подорожали и яйца – до 45 гривен за десяток.

Самый дешевый сыр теперь стоит примерно 450 гривен ($12) за килограмм, а голландский – порядка 900 гривен.

Но наиболее неприятным сюрпризом для киевлян стало подорожание ягод и фруктов, при том что сейчас на них сезон. Персики и виноград продаются по 100-120 гривен ($2,7-3.2) за килограмм. Год назад они стоили вдвое дешевле.

Киевляне рассказывают, что продуктов в украинской столице достаточно, но покупательная способность граждан значительно снизилась. Многим людям хватает только на еду, а вот на оплату коммунальных услуг, лекарства, общественный транспорт денег уже не остается.