Киргизский инвестор планирует запустить в Подмосковье новое производство макарон

Холдинг «Акун» из Киргизской Республики в 2024 году запустит на территории подмосковного Электрогорска завод по производству высококачественных макаронных изделий. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что в настоящее время компания занимается проектированием будущего предприятия. Приступить к строительству комплекса, в который будут входить производственные цеха и склад готовой продукции инвестор планирует в начале 2024 года, а в IV квартале предприятие будет запущено в работу. Общий объем инвестиций в проект составит более 500 миллионов рублей. Реализация инвестиционного проекта позволит создать не менее 80 рабочих мест для жителей округа.

Так, в производственном комплексе в Подмосковье будет оборудован один большой цех в соответствии с международными стандартами. Завод будет оснащен современным оборудованием, которое позволит контролировать все этапы производства. Проверять сырье и готовую продукцию будут в собственной лаборатории.

При этом на предприятии в Электрогорске макаронные изделия будут производить по рецептам, которые разрабатывались технологами основного предприятия в Бишкеке. В производстве планируют использовать только хлебопекарную пшеницу высшего и первого сортов и что важно — никаких химических добавок, усилителей вкуса и красителей.

«Сразу после проведения пусконаладочных работ и выпуска первых партий макаронных изделий, инвестор планирует запустить на предприятии работу в две смены. Это позволит производить в месяц уже на первом этапе до 700 тонн яичной лапши и около 500 тонн спагетти и букатини», — подчеркнул и. о. генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.