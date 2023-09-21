Китай полностью прекратил поставки в США и Европу двух важнейших для них металлов – Reuters

Экспорт из КНР в страны Запада из Китая редкоземельных металлов галлия и германия — приостановлен на неопределенный срок, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, в августе экспорт галлия и германия упал до нуля. Данные металлы используются для производства чипов. Решение Пекина приостановить отправку на запад редкоземельных металлов обусловлено продолжающейся экономической войной между США и Китаем.

«Власти Китая ограничили экспорт галлия и германия с 1 августа, что стало очередным шагом в эскалации торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Меры объяснили защитой национальной безопасности и интересов», - приводится в публикации.

К слову, в настоящее время Китай контролирует порядка 85% глобального рынка редкоземельных германия и галлия.