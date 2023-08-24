Китай полностью приостановил импорт японских морепродуктов

Китай полностью приостановил импорт произведенных в Японии морепродуктов после начала сброса воды с АЭС «Фукусима-1», говорится в заявлении главного таможенного управления КНР.

Запрет действует с сегодняшнего дня.

Ранее в Китае проводили тотальные проверки японских морепродуктов на радиоактивность. Японское правительство требовало их отменить, поскольку из-за длительности проверок продукция приходила в негодность.

24 августа Япония приступила к сбросу воды со станции «Фукусима-1». В очищенной воде содержится незначительной количество радиоактивного трития – «сверхтяжелого водорода».

Против сброса воды резко возражали соседи Японии – Россия, Китай и Южная Корея. МИД КНР опубликовал заявление с требованием немедленно прекратить сброс воды.