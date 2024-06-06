Китайская компания запустит в подмосковном Клину производство банкоматов

Частное предприятие из Шанхая запустит в подмосковном Клину производство банкоматов. Соответствующее соглашение губернатор Московской области Андрей Воробьев и советник гендиректора компании Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing Co. Цзя Юйлун подписали на полях Петербургского международного экономического форума.

Как рассказал Андрей Воробьев, на начальном этапе инвестор из Китая готов вложить в производство 1,3 миллиарда рублей, это позволит трудоустроить порядка трехсот человек.

«Первая очередь — это производство металлического корпуса для банкоматов. А в дальнейшем планирует организовать полный производственный цикл в Клину. Начать реализацию проекта инвестор хочет уже в этом году. Мы окажем поддержку на всех этапах», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Компания из КНР, которая планирует запустить производство в Клину, ежегодно продает порядка семи тысяч банкоматов. Китайские банкоматы оптимальны в соотношении цена — качество. Как отметил Цзя Юйлун, производство решено разместить в Подмосковье, поскольку региональные власти предоставляют очень хорошую поддержку и максимально привлекательные условия.

Фото: [ Константин Семенец ]

Андрей Воробьев напомнил, что Московская область реализует совместно с КНР немало проектов, на территории региона работает свыше сорока компаний с китайским капиталом.