Папа Римский Лев XIV, находясь во Франции, обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом начать прямой диалог для урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Глава католической церкви подчеркнул готовность выступить посредником в миротворческом процессе. Однако далеко не все верят в то, что понтифик способен придать этому процессу новый импульс.

Свою точку зрения Общественной Службе Новостей высказал Ян Таксюр — член Совета Международного движения «Другая Украина», писатель и кавалер Ордена преподобного Нестора Летописца. Он убежден, что римский понтифик в принципе не может быть примирителем на Украине. Чтобы понять почему, эксперт предлагает задаться вопросом: кем является историческая Россия для Рима? Ответ, по его мнению, очевиден — для Рима православные христиане и России, и Украины суть схизматики, раскольники, еретики, «неправильные» люди.

По его словам, исходя из этого, задача Рима не меняется вот уже десять веков: обратить «неразумных схизматиков» в «правильную» католическую веру, а «неправильную» православную — ликвидировать. Ради этой цели Рим вступает в любые политические и религиозные войны. Вспомним деятельность покойного Папы Иоанна Павла II, Кароля Войтылы. В 1989 году с ним встретился Михаил Горбачев, они беседовали около двух часов, после чего по просьбе Ватикана в СССР легализовали греко-католиков, которые сразу захватили на Западной Украине более тысячи православных храмов. Далее — так называемая независимость Украины 1991 года, церковные расколы, «Майданы» 2004 и 2014 годов. Все это во многом связано с деятельностью греко-католиков, чье идеологическое ядро составили выпущенные «из подполья» по указанию Войтылы структуры. При Иосифе Сталине их деятельность была запрещена, при Горбачеве они получили легальный статус.

Все последователи Иоанна Павла II ведут в отношении Украины и России ту же политику, считая, что Украина должна существовать отдельно от России. Нарратив о России как угнетателе Украины поддерживается Римом. Таксюр убежден, что многие свои шаги Папа Римский согласовывает с Евросоюзом и США, которые в этой деятельности его поддерживают. Почему же Ватикан ничего не говорил о мире, когда восемь лет обстреливали Донбасс? Потому что он в этом заинтересован, отвечает эксперт. Почему Ватикан не сделал ни единого заявления о том, что на Украине с 2022 года захвачено более двух тысяч православных храмов? Зато Папа Римский ведет активнейшие переговоры с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, создавшим ПЦУ. Вывод напрашивается сам собой: Ватикан не может быть примирителем на Украине, если он заинтересован в победе Запада над Россией.

Ранее также Трамп призвал Зеленского договориться с Путиным.