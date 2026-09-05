Три дня непогоды: Подмосковье ждет новый удар стихии

Столицу ждет трехдневная дождевая серия. За период с субботы по понедельник в городе может выпасть от 28 до 33 мм осадков — это почти половина всей сентябрьской нормы, предупредил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. Передышка наступит только во вторник, 8 сентября.

Московское небо пока не спешит радовать жителей бабьим летом. Как отметил Михаил Леус, основная часть ливневого фронта уже сместилась на восток и север Подмосковья, однако столице расслабляться рано: в субботу город еще получит до 7 мм осадков. В воскресенье дожди усилятся до 11–16 мм, а в понедельник добавят еще 2–7 мм.

Таким образом, суммарный итог за трое суток может достичь почти трети месячного показателя. Полное прояснение и прекращение осадков, по прогнозам, случится лишь во вторник.

Синоптик также обратил внимание на соседние регионы: мощные ливни прошли в Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ленинградской областях. Подмосковье основной удар стихии миновал, хотя в отдельных районах там уже выпала примерно пятая часть сентябрьской нормы. Напомним, ранее синоптики предупреждали, что теплый и сухой старт осени в этом году отменяется — вместо него в Центральную Россию пришли затяжные дожди и похолодание.