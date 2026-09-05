Российские суды начали тестировать ИИ-модели на практике

Российские суды приступили к пилотному тестированию четырех моделей искусственного интеллекта. Нейросети обучаются на основе правовых позиций Верховного суда и актуальных решений, чтобы помочь судьям устранять несоответствия и повышать предсказуемость правосудия, сообщил председатель ВС Игорь Краснов на форуме в Нью-Дели, передает «Интерфакс» .

Искусственный интеллект постепенно проникает в российскую судебную систему. Как рассказал Игорь Краснов на встрече председателей верховных судов стран БРИКС, в регионах уже запущен пилотный проект с участием четырех больших языковых моделей. Их интенсивно тренируют на базе правовых позиций Верховного суда и практикообразующих решений по наиболее острым вопросам — как гражданским, так и бизнес-спорам.

Глава ВС подчеркнул, что главная цель эксперимента — добиться единообразия судебной практики, исключить логические противоречия и свести к минимуму вероятность ошибок. По его словам, судьи, уже познакомившиеся с новыми инструментами, дают положительные отзывы и видят в них серьезный потенциал.

Вместе с тем Краснов призвал не торопиться с масштабированием. Внедрение технологий в столь чувствительной сфере, как правосудие, требует аккуратного поэтапного подхода и тщательной отладки процессов. Для этого, отметил он, утверждена специальная концепция, где зафиксированы ключевые задачи, принципы и направления работы с ИИ. Риски минимизируют постепенно, без резких решений.