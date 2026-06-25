«Китайский дракон» замедляется: Bloomberg перечислил шесть тревожных сигналов экономики КНР

Аналитики Bloomberg перечислили шесть факторов, свидетельствующих об охлаждении экономики Китая. Если раньше стремительный рост Поднебесной казался неизбежным, то теперь все больше признаков указывают на ухудшение ситуации, сообщает агентство.

Падение рынка недвижимости. Раньше жилищный сектор был одним из самых мощных двигателей экономического роста. Теперь это в прошлом. Цены на жилье по всей стране упали примерно на 30 процентов по сравнению с 2021 годом. Возник порочный круг падения спроса, ужесточения финансирования и незавершенных проектов, от которого сектор до сих пор не оправился.

Снижение потребительских расходов. Продажи дорогостоящих товаров — автомобилей и бытовой техники — заметно упали в последние месяцы. В мае розничные продажи сократились на 0,2 процента в годовом исчислении. Продажи автомобилей упали более чем на 22 процента. Индекс потребительского доверия в апреле снизился до самой слабой отметки с середины 2025 года.

Дефляция. Китай пока не может обратить вспять дефляционные тенденции, что создает дополнительное давление на экономику.

Сокращение населения. В 2025 году число рождений упало до 7,93 миллиона — самый низкий показатель как минимум с 1949 года. Численность трудоспособных граждан в возрасте от 16 до 59 лет сократилась с более чем 70 процентов десятью годами ранее до 61 процента в 2025 году.

Охлаждение рынка труда. Хотя общий уровень безработицы остался стабильным — около 5,1 процента в мае, — среди молодежи она резко усилилась. Нестабильность на рынке труда и слабый рост зарплат осложняют усилия по оживлению потребления.

Снижение целевого показателя роста. Правительство Китая снизило официальный целевой показатель роста на 2026 год до 4,5–5 процентов — это самое низкое значение с 1991 года. Некоторые аналитики оценивают реальный рост во втором квартале примерно в 4 процента.

Единственным сильным фактором остается экспорт. В 2025 году КНР добилась рекордного торгового профицита в 1,2 триллиона долларов. Спрос на китайское оборудование и ресурсы вырос благодаря глобальной перестройке цепочек поставок и буму инвестиций в искусственный интеллект. Однако все больше стран начинают бороться с китайским экспортом, и торговая напряженность остается высокой.