Китайский лидер заявил об успешном развитии экономики КНР

Он указал, что с начала этого года возглавляемая им страна показывает успешное развитие. Динамика ее роста является наилучшей в мире.

«Китай остается самым мощным двигателем глобального роста, в этом году на него будет приходиться треть мирового экономического роста», - выдал председатель Компартии Китая свой прогноз.

Его слова привели РИА Новости. Он также пригласил в КНР всех бизнесменов, которые являются друзьями страны. По утверждению Си Цзиньпина, всем им дадут возможность инвестировать в промышленность, а также расширять свое присутствие в стране.