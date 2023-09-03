Китайский посол рассказал об усилении тенденции отказа от доллара

Представитель дипломатической миссии, что страны, состоящие в блоке БРИКС, тяготеют к ведению торговли в нацвалютах. Он также рассказал, что в качестве ответа на это, США принимают односторонние меры в надежде сохранить главенство своей валюты на международной арене.

Шаобин заявил, что валюта является инструментом для американского господства. По его мнению, это и является причиной, по которой все больше стран отказывается от использования доллара.

Он также отметил, что его страна находится на втором месте по размеру экономики. Дипломат подчеркнул, что сейчас в его стране наблюдается переход к торговле на национальной валюте.