Китайский посол рассказал об усилении тенденции отказа от доллара
Фото: [unsplash.com]
Китайский посол в Турции Лю Шаобин сообщил об усиливающейся тенденции отказа от использования американской валюты. Слова дипломата передает журнал Aydınlık.
Представитель дипломатической миссии, что страны, состоящие в блоке БРИКС, тяготеют к ведению торговли в нацвалютах. Он также рассказал, что в качестве ответа на это, США принимают односторонние меры в надежде сохранить главенство своей валюты на международной арене.
Шаобин заявил, что валюта является инструментом для американского господства. По его мнению, это и является причиной, по которой все больше стран отказывается от использования доллара.
Он также отметил, что его страна находится на втором месте по размеру экономики. Дипломат подчеркнул, что сейчас в его стране наблюдается переход к торговле на национальной валюте.