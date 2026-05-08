Кладовая, компьютер или первый взнос: эксперты рассказали, куда вложить 500–700 тысяч рублей

Россияне, сумевшие накопить от полумиллиона до семисот тысяч рублей, могут распорядиться этой суммой с пользой для будущего. Экономист Ольга Гогаладзе в беседе с 78.ru перечислила несколько вариантов — от недвижимости до производительной техники.

По ее словам, такой суммы достаточно для первоначального взноса по ипотеке на квартиру в регионе. Это превращает накопления из пассивного резерва в актив, работающий на владельца.

С коллегой согласился руководитель образовательной программы «Экономика» Президентской академии в Санкт-Петербурге Дмитрий Десятниченко. Он подчеркнул, что в 2026 году мощный компьютер — это не развлечение, а полноценное орудие труда для дизайнеров, монтажеров и специалистов по искусственному интеллекту. Расходы на высокопроизводительный ПК в таких условиях — рациональное решение, защищающее бюджет.

Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов предложил еще один, менее очевидный вариант — покупку кладовой. Это особенно актуально для жителей современных жилых комплексов, где остро не хватает систем хранения. Стоимость таких объектов, по его данным, начинается от 350–400 тысяч рублей, а в среднем составляет 650–700 тысяч.

Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк напомнила и об автомобильном рынке. Она считает, что 500–700 тысяч рублей — адекватный бюджет для покупки машины в хорошем состоянии.

Тем временем статистика «Выберу.ру» показывает, что 57 процентов граждан серьезно отстали от тех финансовых целей, которые перед собой поставили. Так что выбор, куда именно вложить свободные деньги, становится особенно важным.