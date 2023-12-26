Кластер производителей металлообрабатывающего оборудования появится в Подмосковье

Представители крупных промышленных компаний, отраслевых общественных организаций, профессиональных ассоциаций и образовательных учреждений обсудили этот вопрос на круглом столе, сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

В ходе дискуссии участники обменялись информацией о потребностях предприятий в современном технологическом оборудовании, обсудили проблемы отечественного станкостроения и вопросы кадрового обеспечения производств.

Участники круглого стола пришли к выводу, что кластер производителей металлообрабатывающего оборудования создаст условия для достижения технологического суверенитета российской промышленности, а также посодействует ускоренному научно-техническому развитию различных отраслей экономики.

Как подчеркнул управляющий директор по региональному развитию Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков, укрепление кооперационных связей между предприятиями станкостроения и смежных областей является одной из приоритетных задач отечественной промышленности.

Участники круглого стола договорились провести новую встречу в начале следующего года для выработки механизмов оптимального взаимодействия.

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