Клинские предприятия увеличили отгрузку товаров в I квартале почти на четверть

Промышленные предприятия Клинского городского округа, согласно итогам I квартала 2024 года, на 21,1% увеличили отгрузку продукции по сравнению с данными прошлого года за аналогичный промежуток времени.

«По итогам I квартала 2024 года предприятия Клина отгрузили товаров собственного производства на сумму 30,3 млрд рублей, превысив соответствующие показатели прошлого года на 21,1%», — говорится в сообщении.

Положительную динамику роста показателей продемонстрировали предприятия, которые относятся к обрабатывающему производству. Компании выпустили и отгрузили продукции на сумму 25 млрд рублей. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 20,3%. В производстве неметаллической минеральной продукции зафиксирован рост на 21,4%, а пищевых продуктов — на 15,9%.

Оборот розничной торговли составил 7 млрд рублей, что в процентом соотношении с уровнем прошлого года — 20,5%. Сельскохозяйственные организации, функционирующие на территории городского округа Клин, отгрузили 316,3 тонны продукции. В направлении «скот и птица» рост к I кварталу прошлого года увеличился в 7 раз. Производство коровьего молока составило 1,7 тысячи тонн. Если сравнивать показатели прошлого года, то рост составил 7%.