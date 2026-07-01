Москвичи все чаще голосуют рублем за квартиры, в которые можно заехать сразу после получения ключей. Коммерческий директор девелоперской компании UNIKEY Юлия Ружицкая в беседе с «Газетой.Ru » привела статистику, согласно которой доля сделок с отделкой от застройщика на первичном рынке столицы выросла с 37,1 процента в конце 2025 года до 45,2 процента к июню 2026-го.

Наибольшим спросом пользуются лоты с предчистовой отделкой и готовым санузлом — на них приходится 12,9 процента сделок. Такой формат позволяет максимально быстро въехать и при этом с минимальными затратами адаптировать интерьер под себя. Далее идут стандартная чистовая отделка с долей в 10 процентов, просто предчистовая — 6,1 процента, и лофт-формат — около 6 процентов. По словам Ружицкой, в нынешней экономической ситуации покупатели стремятся избежать дополнительных расходов на стройматериалы и подрядчиков, поэтому ремонт от застройщика становится все более весомым аргументом.

Впрочем, на двухлетней дистанции абсолютным лидером остаются объекты без отделки — они занимают 61,4 процента рынка. Такой выбор характерен для инвесторов, рассчитывающих на перепродажу с минимальными вложениями, и для тех, кто предпочитает делать ремонт исключительно под собственный вкус. При этом девелопер прогнозирует дальнейший рост доли готовых квартир, поскольку этот формат проще вписывается в условия ипотечного кредитования по первоначальному взносу и сумме займа.