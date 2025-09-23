Кнопочные телефоны Nokia собираются воскресить

Финская компания HMD Global приняла решение продолжить выпуск кнопочных телефонов под брендом Nokia после 2026 года, когда истечет срок действия действующей лицензии. Об этом сообщило издание Press Trust of India.

Согласно новой стратегии, HMD Global сосредоточится на производстве недорогих кнопочных устройств, отказавшись от выпуска смартфонов под брендом Nokia. При этом компания будет развивать собственное направление умных телефонов под другим именем. Решение о продлении сотрудничества считается взаимовыгодным для обеих сторон.

HMD Global сохраняет сильные позиции на рынке кнопочных телефонов в Индии, где продукция Nokia остается популярной. Отмечается, что налаженные производственные линии в Китае позволяют компании эффективно выпускать бюджетные модели.

Ранее эксперты компании BiZone предупредили о новой мошеннической схеме с RuStore.