Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников

В России участились случаи мошеннических атак на владельцев смартфонов iPhone. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказали эксперты компании Bi.Zone.

Злоумышленники активно используют недавно принятые изменения в законодательстве о предустановке российского магазина приложений RuStore.

Преступники звонят и пишут пользователям, представляясь сотрудниками государственных структур или служб поддержки и требуют установить специальные файлы или приложения, ссылаясь на необходимость выполнения нового закона. Мошенники утверждают, что для установки RuStore требуется подтверждение учетной записи Apple.

Особую опасность представляют требования продиктовать коды подтверждения из смс-сообщений. При получении таких кодов злоумышленники получают полный доступ к личным данным и устройствам жертв. Также преступники могут убеждать установить вредоносное программное обеспечение (ПО) под видом официального магазина приложений.

Эксперты напомнили, что мошенники применяют методы психологического давления, запугивая владельцев iPhone штрафами или блокировкой устройств за невыполнение требований. Специалисты рекомендуют проявлять бдительность при получении подобных звонков и сообщений.

Для защиты от мошеннических атак следует проверять, не помечен ли номер звонящего отметкой «спам». Необходимо с осторожностью относиться к любым просьбам продиктовать коды подтверждения или установить незнакомые приложения. Важно перепроверять информацию через официальные источники и сообщать операторам связи о подозрительных звонках.

Закон об обязательной предустановке RuStore на устройства Apple был подписан президентом России 7 июля. Документ запрещает компании ограничивать установку российского магазина приложений и проведение платежей внутри платформы. Несоблюдение этих требований будет считаться недостатком товара.

