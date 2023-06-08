Количество предприятий малого и среднего бизнеса в городском округе Химки выросло за год на 1,5 тыс

Общее число объектов малого и среднего бизнеса (МСП) в городском округе Химки превысило 20,5 тыс., только за последний год их количество увеличились на 1 489.

Росту этого сектора экономики способствуют благоприятный инвестиционный климат. Немаловажную роль играют и меры поддержки. Их МСП оказывают на разных уровнях — региональном и областном. В частности, с 1 июня начался прием заявок на новую меру помощи — компенсацию трат на лизинг, маркетплейсы и договоры франчайзинга. Заявки можно подать на Инвестпортале региона. У тех, кто с интернетом пока «на вы», заявку примут и в ближайшем МФЦ, необходимо лишь предоставить полный пакет документов.

Компенсации могут достигать половины трат (или до 5 млн рублей в денежном выражении).

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области отмечают, что г. о. Химки входит в число динамично развивающихся в экономическом направлении городских округов Подмосковья.

Ранее в Обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что доля МСП в валовом региональном продукте составляет почти 25%.