Коллектор Воронин оценил рост объема кредитов в России
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В текущем году в России зафиксирован рекордный рост потребительской активности населения, однако отмечена и высокая ответственность при погашении собственных обязательств. По словам главы СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» Бориса Воронина, обстановка в этом направлении достаточно стабильная. Об этом сообщают «Известия».
Он отметил, что население справляется со своей кредитной нагрузкой.
По мнению эксперта, в России на одного должника приходится 1,33 проблемных кредита.
Он добавил, что Банк России регулирует условия в потребительском кредитовании.