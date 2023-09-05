Коллектор Воронин оценил рост объема кредитов в России

В текущем году в России зафиксирован рекордный рост потребительской активности населения, однако отмечена и высокая ответственность при погашении собственных обязательств. По словам главы СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» Бориса Воронина, обстановка в этом направлении достаточно стабильная. Об этом сообщают «Известия».