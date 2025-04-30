Коломенский тепловоз приступил к испытаниям для первого российского дизель-поезда

Новейший российский дизель-поезд ДП2Д, локомотив для которого был изготовлен на Коломенском заводе, начал цикл испытаний.

Дизель-поезд ДП2Д разработан по принципу «тяни-толкай» и объединяет в себе локомотив и модернизированные вагоны электропоезда. Данный состав предназначен для обеспечения регулярных пригородных перевозок на участках железных дорог, не оборудованных электрическим тяговым контактом. Управление движением предусмотрено как из кабины локомотива, так и из головного вагона электропоезда, что обеспечивает гибкость в зависимости от направления маршрута.

Пассажирский тепловоз ТЭП70БС, на базе которого создан дизель-поезд, произведен на Коломенском заводе. Возможность варьировать состав позволяет формировать поезда различной длины — от двух до шести вагонов, включая головной вагон. Максимальная вместимость шестивагонного состава ДП2Д составляет 636 посадочных мест, включая два места для пассажиров с ограниченными возможностями. Проектная скорость движения дизель-поезда достигает 120 км/ч.

Ожидается, что сертификация нового поколения дизель-поездов будет завершена к концу 2025 года.

Стоит отметить, что Коломенский завод активно реализует масштабный инвестиционный проект, направленный на создание двигателей для широкого спектра применения. Соглашение о партнёрстве было подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году. В соответствии с этим соглашением до 2027 года на модернизацию производства и локализацию ключевых компонентов дизельных двигателей будет выделено около 26 миллиардов рублей.