Комбинат по производству пищевых ингредиентов появится в Наро-Фоминске. Как сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, проект реализует компания ООО «Очаковский комбинат пищевых ингредиентов».

В частности, на предприятии будут производить гидроколлоиды на основе экстрактов водорослей для мясной, кондитерской и молочной промышленности. Общая мощность производства составит до 800 тонн в месяц.

В запуск предприятия будет инвестировано 240 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать в муниципалитете 150 новых рабочих мест. Ввести комбинат в эксплуатацию планируется во втором квартале 2026 года.