Будет не сладко: «Коммерсант» узнал о скором росте цен на кондитерские изделия

В декабре — январе 2025 года производители кондитерских изделий в России планируют поднять цены на свою продукцию. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на документы, которые компании направили в торговые сети.

Рост цен на кондитерские изделия объясняется увеличением издержек производства и себестоимости сырья.

«Несколько производителей кондитерских изделий уведомили ритейлеров о повышении цен на продукцию в декабре–январе», — говорится в публикации.

Как сообщает издание, в адрес торговых сетей от БКК «Коломенский» поступило уведомление о том, что цены на кондитерские изделия будут увеличены. «Коммерсант» отмечает, что производители «Акконд» и «Славянка» также объявили о повышении цен, но не раскрыли детали.

Также ожидается повышение цен на продукцию Konfesta на 20%. Strock планирует повысить стоимость своих конфет, ириса и карамели на 10–15%.

Ранее российских обывателей предупредили о возможном росте цен на электроэнергию в 2025 году.