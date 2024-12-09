Россиян предупредили о возможном росте цен на электроэнергию в 2025 году

В следующем году цены на электроэнергию для российских потребителей в среднем могут вырасти на 12,6%, сообщила в интервью агентству «Прайм» аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

По словам эксперта, подобный прогноз дало Минэкономразвития РФ.

Рост цен ожидается с 1 июля 2025 года. Темпы увеличения стоимости электроэнергии будут зависеть от региона.

Так, меньше всего рост цен на электроэнергию затронет жителей Амурской области (+8,6%), Республики Алтай (+8,8%) и Ханты-Мансийского автономного округа (+9%).

А вот в Пермском крае рост тарифов на электроэнергию будет очень ощутим(+21,1%). На 19,8% вырастут тарифы в Кемеровской области, на 19,1% — в Республике Северная Осетия.

В Москве и Санкт-Петербурге электроэнергия подорожает на 15% и 14,6% соответственно. В других регионах рост тарифов составит от 10% до 18%.

Ранее сообщалось о том, что Кубу накрыл блэкаут из-за отключения теплоэлектростанции.