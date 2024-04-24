Компании из Подмосковья представили свою продукцию в Шанхае

Предприниматели из Подмосковья презентовали свою продукцию в Шанхае в рамках 36-й Международной выставки индустрии переработки пластмасс и каучуков Chinaplas. Об этом говорится в сообщении Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Поучаствовать в мероприятии компаниям помог Фонд поддержки ВЭД региона. Предприниматели презентовали свои товары на коллективном стенде области.

Так, регион представляли три компании, занимающиеся производством листовых полимеров, композитных материалов, гранул для пластиковых изделий.

Подмосковный Фонд поддержки ВЭД приглашает областных производителей поучаствовать в выставках международного масштаба. Участие в групповом стенде региона является бесплатным.

Полный список выставок, где планируется организация группового стенда, представлена на сайте фонда. Там же можно подать заявку на участие.