Компании Подмосковья победили в шести номинациях премии «Экспортер года» по ЦФО

Областные компании были признаны лидерами в шести номинациях конкурса «Экспортер года» по ЦФО. Об этом говорится в сообщении Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Церемония награждения прошла в Рязани. По ее итогам экспортеры из Подмосковья получили двадцать две награды из сорока семи. В том числе компания «Мираторг» была признана победителем сразу в трех номинациях.

Все победители окружного этапа будут представлять свой субъект и округ на федеральном этапе. Он состоится в конце текущего года.