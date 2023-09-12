Компании Подмосковья при поддержке области подписали с Индией контракты на 332 млн рублей

Подмосковные компании при поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона подписали с контрагентами из Индии экспортные контракты на 332 миллиона рублей. Об этом сообщили в Мининвесте области.

Благодаря содействию фонда работу с индийскими партнерами с 2020 года наладили пять компаний из Подмосковья. В их числе – компания «Робиос» из Серпухова. Сумма контракта составила почти 31 миллион рублей.

Индия является одним из самых важных внешнеэкономических партнеров Подмосковья. Фонд ВЭД региона помогает областным компаниям выйти на новые экспортные рынки.