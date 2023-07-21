Компания «Айсо-энерго» планирует построить производственно-складской комплекс в Солнечногорске

Новый комплекс, в котором будут заниматься изготовлением модульных центров обработки данных и инженерного оборудования, возведут в деревне Кочугино.

Минжилполитики уже выдало разрешение на строительство данного объекта. Ожидается, что в проект будет инвестировано порядка ста пятидесяти миллионов рублей.

Площадь застройки составит более 7 тысяч квадратных метров. Данное здание предназначено для изготовления и хранения модульных центров обработки данных, источников бесперебойного питания, щитового оборудования, систем распределения питания, IT оборудования и систем кондиционирования. с открытием данного комплекса в регионе появиться сорок новых рабочих мест.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что доходы Подмосковья по итогам первых шести месяцев этого года выросли на 14 процентов.