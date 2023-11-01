Компания АСТА в Воскресенске возьмет 10 га по программе «Земля за рубль» и откроет литейное производство

Экономика

НПО АСТА, которая работает в городском округе Воскресенск, специализируется на выпуске специальной арматуры.

Промышленники производят свыше полусотни видов продукции: регулирующие клапаны с пневмо- и электроприводами, регуляторы давления, конденсатоотводчики, предохранительные клапаны, сепараторы пара, вентили и многое другое. С целью расширения в АСТЕ хотят прибегнуть к помощи региона и поучаствовать в подмосковной программе «Земля за рубль». В планах – получить 10 га и создать там предприятие полного цикла.

«Мы намерены участвовать в программе поддержки предпринимателей Московской области «Земля за рубль» – взять участок размером десять гектаров. Там мы возведем новый производственный комплекс и складские помещения. В том числе рассматриваем создание собственного литейного производства. В нем очень нуждаются многие арматуростроители», – рассказал учредитель компании Евгений Синодов.

Для самого городского округа расширение производства НПО АСТА интересно тем, что появятся новые рабочие места для жителей Воскресенска. Сейчас на предприятии трудится более 200 человек.

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