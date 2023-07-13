Компания «Еврокара-Плюс» планирует построить на территории Подмосковья распределительный центр
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Новый распределительный центр погрузочной техники появится в деревне Литвиново городского округа Щелково, передает пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.
Отмечается, что копания уже получила соответствующее разрешение на строительство от ведомства. Размер инвестиций в проект составит двести миллионов рублей.
Данный центр предназначен для приема погрузочной техники из Китая и дальнейшей отгрузки по дилерской сети. Здание площадью менее полутора тысяч квадратных метров будет функционально разделено на три складских корпуса для хранения продукции и административный блок.
Также для сотрудников компании обустроят комфортное рабочее пространство с зоной отдыха и кухней. Центр станет второй точкой в России по приему складской техники JAC, его пропускная способность составит до 1200 погрузчиков в год. Будет создано 20 рабочих мест.