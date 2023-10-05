Компания «Газпром» вышла на первое место РФ по прибыльности по версии Forbes

Американский журнал в очередной раз представил сотню самых прибыльных российских коммерческих организаций по итогам ушедшего года. По его утверждению, вслед за «Газпромом» идут «Ямал СПГ» и «Роснефть». Они на протяжении 2022 года заработали 840 и 813 миллиардов рублей соответственно.

За ними в рейтинге прибыльности расположились «Лукойл» (790,1 миллиард), «Новатэк» (640,4 миллиарда), «Норильский никель» (429,3 миллиарда), «Татнефть (284,9 миллиарда) и «Сахалинская энергия» (283,9 миллиарда рублей). ПАО «Сбербанк» вышел только на 9 место с показателем прибыльности в 270,5 миллиардов рублей. Десятую позицию занимает «Фосагро» с доходом в 184,7 миллиардов.