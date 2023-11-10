Компания Hewlett Packard приступила к ликвидации своего дочернего предприятия в России

Ранее фирма, выпускающая компьютерную и офисную технику, официально работала в РФ на протяжении семи лет. В 2022 году она объявила о приостановке своей деятельности, и вот теперь было объявлено о полной ликвидации организации, подконтрольной компании.

«Срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью 23.10.2024», - указано в Едином государственном реестре юридических лиц.

Про это сообщило ТАСС. По имеющимся данным, Hewlett Packard уже потеряла порядка 23 миллионов долларов из-за решения уйти с российской территории.