Компания из Балашихи поставляет упаковочные машины ведущему производителю детского питания

Компания «Пакматик», расположенная в подмосковной Балашихе, изготавливает упаковочные машины для производителя детского питания «ФрутоНяня». Об этом рассказали в пресс-службе регионального Мининвеста.

Отмечается, что производитель конструирует и производит инновационные автоматические упаковочные машины для формирования и наполнения пакетов типа DOYPACK и сашет, как с аппликаторами центрального и углового штуцера, так и с многоразовой застежкой ZIPPER. Их используют для упаковки продуктов питания, бытовых средств, сельскохозяйственной продукции.

Ежегодно компания «Пакматик» производит около семи станков, которые содержат в себе электронику, пневматику и металл. Кроме того, станки оснащены ультрафиолетовыми лампами, которые обеззараживают упаковочную пленку. Это является обязательным требованием для определенных продуктов, таких как детское питание.

Оборудование поставляется по всей России, а также в страны СНГ. Подобные машины закупают различные бренды: ООО «Главпродукт», АО «Орехпром», балашихинская компания «Коттон Клаб» и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья делает все, чтобы бизнес чувствовал себя под опекой.