Компания из Истры без торгов получила землю для расширения предприятия

Компания «Мобитрак» из Истры в целях расширения предприятия получила в аренду земельный участок площадью почти 0,2 гектара. Земля была предоставлена без проведения торгов, сообщили в Мининвесте Подмосковья.

На новом земельном участке компания возведет административно-деловой центр. Площадь объекта превысит шестьсот квадратных метров. В реализацию проекта будет инвестировано пятьдесят миллионов рублей.

Компания производит трейлеры (прицепы). На предприятии выполняется полный цикл работ – от резки металла до оснащения трейлера оборудованием. Около 85% комплектующих, используемых на производстве, – отечественные.

Трейлер производства «Мобитрак» можно оборудовать под любые цели – как объект стрит-фуда, мобильную кофейню, торговую точку, парикмахерскую. Средства для приобретения мобитрака могут быть получены через региональный Фонд микрофинансирования.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев отметил, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода регионального бюджета.