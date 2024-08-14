Компания из Подмосковья разработала источник питания для биодинамического освещения

Подмосковная компания «Трион» разработала новый драйвер для биодинамического освещения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что потенциальными потребителями биодинамического освещения являются медицинские и образовательные учреждения, производственные предприятия, офисные центры, вахтовые городки. То есть все те помещения, где человек проводит много времени.

Так, на предприятии разработали первый российский двухканальный источник питания по протоколу DALI (открытый цифровой протокол, предназначенный для управления системой освещения). Данный драйвер обеспечивает комфортное освещение на основе регулируемого белого света за счет изменения уровня яркости и цветовой температуры в ручном, автоматическом или сценарном режиме.

Напоминаем, что ранее основное производство компании было расположено в Китае, два года назад инвестор решил локализовать производство в Сергиево-Посадском городском округе.