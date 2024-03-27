Компания из Подмосковья разработала уникальную потолочную систему для опытно-лабораторных классов

Компания «Арисмо инжиниринг» из городского округа Солнечногорск разработала уникальную систему для школьных классов, оснащенную подачей электричеством, цифровыми данными, водой, газом, воздухом, освещением и многим другим. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Примечательно, что ранее оборудование такого уровня российские школы закупали в Германии, теперь же продукция подмосковной компании позволит заместить импортные аналоги, не уступая им по качеству и техническим характеристикам.

«Системы, установленные в лабораторных классах, позволяют преподавателям доступно преподносить информацию, а школьникам почувствовать себя настоящими учеными исследовательской лаборатории», — отметил гендиректор ООО «Арисмо инжиниринг» Сергей Овчинников.

Напоминаем, что в прошлом году компания отправила партию продукции в Узбекистан. Это первый этап в налаживании международных связей с учебными заведениями других стран. На очереди — ряд новых направлений.