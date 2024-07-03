Компания «Комфорт М-8» стала новым резидентом подмосковного индустриального парка М-8 Юг

Индустриальный парк М-8 Юг, расположенный в подмосковном Сергиевом Посаде, пополнился новым резидентом, которым стала компания «Комфорт М-8». Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, инвестор запустит производство мебели.

Ожидается, что инвестиции в проект компании составят более одного миллиарда рублей. Его реализуют на участке размером семь гектаров, предоставленном инвестору в аренду без проведения торгов. Запуск предприятия запланирован на 2027 год.

На новом производстве будет создано порядка 80 рабочих мест для жителей региона. Плановая мощность предприятия составит 340 тысяч единиц продукции в год. Примечательно, что компания займется производством кухонь, корпусной и офисной мебели, мебели для учебных заведений, гостиниц и общежитий.