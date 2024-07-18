Компания ООО «Сеал» построит в Подмосковье предприятие по производству запчастей для машиностроения

Компания ООО «Сеал» стала участником региональной программы «Земля за 1 рубль» и получила участок в льготную аренду в подмосковном Воскресенске, на котором построит новое предприятие, ориентированное на импортозамещение запчастей для машиностроительных предприятий и автосервисных компаний. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Известно, что инвестиции в строительство и запуск предприятия по производству запасных частей для машиностроения составят почти шестьдесят миллионов рублей. Запуск завода запланирован на 2026 год. На первоначальном этапе в ассортиментный ряд предприятия войдут 24 наименования импортозамещающей продукции.

В рамках инвестпроекта компания организует производство уплотнительных колец и демпферов (упругих демпферов, упругих муфт, сайлентблоков). Продукция компании востребована в различных областях, включая автомобильную промышленность, строительство, аэрокосмическую отрасль, электронику и многие другие.