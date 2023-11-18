Компания «СТ-Техникс» из Каширы увеличила объемы производства до 5 тысяч единиц продукции в год

Компания по производству навесного оборудования из Каширы увеличила объемы до пяти тысяч единиц продукции в год. Компания прошла путь от небольшого цеха по производству оборудования до серьёзного предприятия.

Всего в Московской области три подобных предприятия, и компания из Каширы составляет им серьезную конкуренцию. Производство навесного оборудования развернулось на территории бывшего мукомольного завода в Кашире-1. Сейчас здесь трудятся 30 человек, большинство из них — местные жители. Основные рабочие профессии — это токари и сварщики.

«Труд и только труд. Много работы, в плане бизнеса, с утра до вечера. Труд приносит свои результаты. За счет того, что я тут и директор, и в тоже время, помогаю и с продажами, и с производством. Нет кучи заместителей, как на других предприятиях и стоимость оборудования ниже, чем у конкурентов, иногда до 50 процентов. Так, этом году порядка 5000 единиц оборудования купили», — отметил директор «СТ-Техникс» Алексей Карпенко.

В этом году компания активно стала производить и продавать гидромолоты. Внутренности у них китайского производства, а корпус и все остальное собирают здесь. Они сотрудничают с заводами в Китае, закупают у них комплектующие.

В планах у руководства «СТ-Техникс» построить еще один цех и продолжать расширять ассортимент навесного оборудования, благодаря тесному сотрудничеству с партнерами из Китая.