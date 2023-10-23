Компания «Трион» из Подмосковья создала участок по производству новых источников питания

Компания «Трион», расположенная в Сергиево-Посадском городском округе, запустила на своем предприятии опытный участок по разработке новых источников питания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Отмечается, что данный запуск стал одним из этапов по модернизации производства. Полностью весь проект в Сергиево-Посадском городском округе будет реализован в течение пяти лет. Общий объем инвестиций составит триста миллионов рублей.

В ближайшее время «Трион» планирует дооснастить участок технологичным стендом для проведения функционального контроля произведенной продукции и стендами для проведения испытаний по технологическому прогону изделий.

«Уникальность продуктов нашей компании заключается в универсальности их применения. При этом они не уступают по качеству аналогичным изделиям зарубежных производителей и способны полноценно заместить их на отечественном рынке», — отметила управляющий партнер компании «Трион» Татьяны Тришиной.

Корпорация развития Московской области (КРМО) оказала содействие в поиске площадки для реализации инвестиционного проекта в Сергиево-Посадском городском округе.

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