Компания в Пушкино разработала походный душ и стиральный мешок для военных

Многофункциональные мешки, которые могут использоваться как стиральная машина и походный душ, начали производить в Подмосковье. Выпуском занимается ГК «Пластик Он Лайн» в Пушкино, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания уже производит мешки для стирки. В ближайшее время планируется начать выпуск помывочных комплексов. Общий объем инвестиций составляет 160 миллионов рублей. Ожидается, что в год предприятие будет выпускать более 150 тысяч единиц продукции.

Благодаря тому, что на предприятии запускают новые направления, в муниципалитете будет создано еще полсотни рабочих мест.

Многофункциональные мешки можно использовать для стирки, походного душа, грелки, подушки, вакуумного мешка. Размер помывочного комплекса будет таким же, как у обычной аптечки. С его помощью быстро помыться смогут три-четыре человека.