Комплекс «Город сладостей» торжественно открыли в подмосковном Егорьевске

Напоминаем, что на территории в сорок гектар будут размещены: кондитерская фабрика по производству конфет, газировки и мороженого, развлекательно-обучающий центр с экскурсиями, уникальный парк развлечений с аттракционами и студия мультипликации. Так, первый корпус уже готов, для второго и третьего залиты основания и фундамент.

«Нашей компании порядка 12 лет. У нас была мечта создать конфеты для девочек «Машины сладости» и для мальчиков «Мишины сладости». И когда у нас родилась дочь, мы назвали ее Машей, а после в её честь начали строить завод. Семья — это идиллия, это тыл, без нее никак. Моя цель — сделать максимум, что я могу для своей страны», — отметил генеральный директор Игорь Рубцов.

Фото: [ Юлия Андросова ]

Гостей познакомили с проектом комплекса, провели экскурсию по готовому зданию, показали ход строительства новых объектов. Ввод всего комплекса в эксплуатацию запланирован на 2028 год. А монтаж и запуск первых производственных линий начнется в этом году.