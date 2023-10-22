Комплекс «Город сладостей» торжественно открыли в подмосковном Егорьевске
Фото: [Юлия Андросова]
Депутат Госдумы Денис Майданов, первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский, глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов и председатель совета депутатов округа Михаил Лавров приняли участие в торжественном открытии комплекса «Город сладостей».
Напоминаем, что на территории в сорок гектар будут размещены: кондитерская фабрика по производству конфет, газировки и мороженого, развлекательно-обучающий центр с экскурсиями, уникальный парк развлечений с аттракционами и студия мультипликации. Так, первый корпус уже готов, для второго и третьего залиты основания и фундамент.
«Нашей компании порядка 12 лет. У нас была мечта создать конфеты для девочек «Машины сладости» и для мальчиков «Мишины сладости». И когда у нас родилась дочь, мы назвали ее Машей, а после в её честь начали строить завод. Семья — это идиллия, это тыл, без нее никак. Моя цель — сделать максимум, что я могу для своей страны», — отметил генеральный директор Игорь Рубцов.
Фото: [Юлия Андросова]
Гостей познакомили с проектом комплекса, провели экскурсию по готовому зданию, показали ход строительства новых объектов. Ввод всего комплекса в эксплуатацию запланирован на 2028 год. А монтаж и запуск первых производственных линий начнется в этом году.
«На данный момент в Московской области находится более тысячи проектов на различных стадиях реализации. Данная компания — это один из самых крупных проектов. В плане и инвестиций и социальной составляющей. Здесь будет создано большое количество рабочих мест. Уверен, что здесь появится высокотехнологичное производство», — поделился Евгений Подлипенский.