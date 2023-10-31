Комплекс компании «Каланча Групп» ввели в эксплуатацию в подмосковном Домодедово

На территории промышленной площадки «Прогресс» городского округа Домодедово достроен и введен в эксплуатацию комплекс компании, занимающейся производством кровельных и фасадных систем. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Общий объем инвестиций составил пятьдесят четыре миллиона рублей. Площадь объекта восемьсот сорок пять квадратных метров. Запуск производства позволил создать двадцать новых рабочих мест.

В основной части здания разместился производственный цех по изготовлению основной продукции компании — кровельных и фасадных систем. Для обработки сырья в помещении установлено специализированное оборудование. А для персонала и руководящего состава предприятия реализован административный блок, а также учебный центр для проведения инструктажей.

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