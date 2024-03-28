Комплекс по хранению и сортировке картофеля продолжают строить в подмосковной Шатуре

Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства комплекса по хранению и сортировке картофеля в городском округе Шатура. Готовность комплекса составляет уже почти 90 процентов.

Отмечается, что застройщиком данного объекта выступает сельхозпредприятие «АГРОФОРВАРД», специализирующееся на выращивании столовых корнеплодных и клубнеплодных культур. Проектируемое здание предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения и сортировки перед реализацией продовольственного картофеля.

Ожидается, что с вводом комплекса в эксплуатацию, его производственные мощности превысят пятнадцать тысяч тонн в год, а число новых рабочих мест вырастет до 76. Планируемая дата окончания строительства намечена на первый квартал 2025 года.