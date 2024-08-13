Комплекс по изготовлению строительных металлоконструкций построят в Подмосковье

На территории создаваемого индустриального парка «М7-М12» в Богородском городком округе планируют построить новый производственно-складской комплекс по изготовлению строительных металлоконструкций. Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что компания «Святогор» уже получила разрешение на строительство предприятия. В рамках инвестпроекта будет построено два здания общей площадью свыше двадцати трех тысяч квадратных метров, где и будет расположено производство строительных металлоконструкций.

А общий объем инвестиции в проект превысит сто восемьдесят миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать 50 новых рабочих мест для жителей округа.